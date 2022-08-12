Автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал законопроект, согласно которому власти увеличат штрафы за шум от мотоциклов и машин. По мнению специалиста, этот шаг усложнит Кодекс об административных правонарушениях России.
Как подчеркнул Моржаретто, шумные водители мешают россиянам и с такими нарушителями надо бороться. Однако, по словам эксперта, угроза штрафа не изменит поведение злоумышленников.
"Наш КоАП представляет собой лоскутное одеяло. За серьёзные и опасные нарушения правил дорожного движения штрафы копеечные, а за несерьёзные — высокие", — добавил специалист, слова которого передаёт Радио 1.
В качестве примера собеседник издания привёл штраф за проезд на красный цвет. В этом случае суд обязывает преступника отдать одну тысячу рублей, напомнил Моржаретто. Авторы законопроекта же предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей за шум, заключил эксперт.
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