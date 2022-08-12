Автоэксперт раскритиковал законопроект о наказании шумных мотоциклистов

Автоэксперт Игорь Моржаретто раскритиковал законопроект, согласно которому власти увеличат штрафы за шум от мотоциклов и машин. По мнению специалиста, этот шаг усложнит Кодекс об административных правонарушениях России.

Как подчеркнул Моржаретто, шумные водители мешают россиянам и с такими нарушителями надо бороться. Однако, по словам эксперта, угроза штрафа не изменит поведение злоумышленников.

"Наш КоАП представляет собой лоскутное одеяло. За серьёзные и опасные нарушения правил дорожного движения штрафы копеечные, а за несерьёзные — высокие", — добавил специалист, слова которого передаёт Радио 1.

В качестве примера собеседник издания привёл штраф за проезд на красный цвет. В этом случае суд обязывает преступника отдать одну тысячу рублей, напомнил Моржаретто. Авторы законопроекта же предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей за шум, заключил эксперт.