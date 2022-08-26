На границе Белоруссии и Польши в иномарке KIA с российским государственным номером нашли предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщает белорусский погранкомитет.
В ведомстве отметили, что при осмотре машины на пункте пропуска Брест пограничники обнаружили небольшое устройство с проводами, прикреплённое к днищу автомобиля в районе переднего пассажирского сиденья.
"За рулём авто марки KIA находился гражданин Российской Федерации", — пояснили в погранкомитете.
Подчёркивается, что водитель въехал на территорию Белоруссии со стороны Польши.
Оперативники быстро оцепили машину и временно остановили проезд транспорта через контрольно-пропускной пункт. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и сапёры.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.