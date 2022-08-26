В машине на границе Белоруссии и Польши найден предмет, похожий на взрывчатку

На границе Белоруссии и Польши в иномарке KIA с российским государственным номером нашли предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщает белорусский погранкомитет.

В ведомстве отметили, что при осмотре машины на пункте пропуска Брест пограничники обнаружили небольшое устройство с проводами, прикреплённое к днищу автомобиля в районе переднего пассажирского сиденья.

"За рулём авто марки KIA находился гражданин Российской Федерации", — пояснили в погранкомитете.

Подчёркивается, что водитель въехал на территорию Белоруссии со стороны Польши.

Оперативники быстро оцепили машину и временно остановили проезд транспорта через контрольно-пропускной пункт. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и сапёры.