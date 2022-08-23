Политик Миронов: заказчик убийства Дугиной — лично Владимир Зеленский

Заказчиком убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По его словам, для исполнителей и заказчиков преступления нужно организовать международный трибунал. Политик назвал убийство журналистки террористическим актом, за которым стоит Киев.

"Заказчик — лично господин Зеленский", — отметил Миронов на церемонии прощания с Дугиной.

Кроме того, он подчеркнул: для полной денацификации Украины следует ликвидировать преступный фашистский режим Зеленского.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что за убийство Дугиной будут наказаны не только исполнители, но и заказчики. Эта трагедия должна объединить народ РФ на дальнейшее освобождение русских городов и борьбу с киевским режимом, указал он.

Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля в Подмосковье.