Заказчиком убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
По его словам, для исполнителей и заказчиков преступления нужно организовать международный трибунал. Политик назвал убийство журналистки террористическим актом, за которым стоит Киев.
"Заказчик — лично господин Зеленский", — отметил Миронов на церемонии прощания с Дугиной.
Кроме того, он подчеркнул: для полной денацификации Украины следует ликвидировать преступный фашистский режим Зеленского.
Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что за убийство Дугиной будут наказаны не только исполнители, но и заказчики. Эта трагедия должна объединить народ РФ на дальнейшее освобождение русских городов и борьбу с киевским режимом, указал он.
Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля в Подмосковье.
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