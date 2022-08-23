Вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов на церемонии прощания с политологом и журналистом Дарьей Дугиной заявил, что за её убийство будут наказаны не только исполнители, но и заказчики.
"Не сомневаюсь, что не только исполнители, но и заказчики ответят по полной. Светлый путь, которым шла Дарья, ещё больше объединит нас на освобождение русских городов, на борьбу с фашизмом и этим ненавистным режимом", — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что от Госдумы РФ к её гробы был возложен венок. Проститься с политологом пришло большое количество людей.
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