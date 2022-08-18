В Белгородскую область пытались ввезти фальшивые $2 200 и 410 тысяч рублей

Правоохранители Белгородской области задержали перевозчика фальшивых денег. Преступник перевозил 100-долларовые банкноты США и купюры в 5 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, криминальный груз составляли 22 американские банкноты и 82 купюры Центробанка РФ. По словам экспертов, фальшивки были выполнены очень качественно.

Согласно данным уголовного дела, распространением подделок занималась межрегиональная преступная группа. Задержанному было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", сообщает портал bel.ru.

После рассмотрения дела суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.