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Автор Петр Ермилин

Эксперт Минфина Дайнеко: покупка валюты с рук грозит потерей всех средств

Общество

Чтобы обойти временные трудности с покупкой валюты, некоторые россияне могут прибегнуть к услугам "чёрных менял". Однако эти операции являются незаконными, как для покупателей, так и для продавцов. И есть риск того, что средства потеряют обе стороны, участвующие в сделке. Об этом рассказала эксперт Минфина России Ольга Дайнеко.

Эксперт Минфина Дайнеко: покупка валюты с рук грозит потерей всех средств

Несмотря на то, что Центробанк РФ разрешил с 18 апреля продажу гражданам наличной валюты, купить её не так просто — в большинстве пунктов она отсутствует. По мнению экономиста, в этой ситуации некоторые люди могут решиться на покупку валюты с рук, как это было во времена Советского Союза. А реклама подобных услуг уже появилась в Сети.

Дайнеко в беседе с РИА Новости предостерегла от совершения таких незаконных сделок. Иначе можно остаться не только без долларов и евро, но и без рублей.

Собеседник издания напомнила, что данные действия для покупателя грозят наказанием в виде штрафа от 75% до 100% от размера суммы незаконной валютной операции. А продавцы рискуют ещё больше — вплоть до уголовной ответственности.

Кроме того, при "чёрных сделках" высока опасность покупки фальшивых купюр, проверить подлинность которых вне стен банковского учреждения невозможно, заключила Дайнеко.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия экономика
Новости
Эксперт Минфина Дайнеко: покупка валюты с рук грозит потерей всех средств
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