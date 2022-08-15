13 августа в Тюмени в кулачном бою сошлись две группы местных жителей. Полицейским пришлось привлекать сотрудников Росгвардии и стрелять в воздух, чтобы разнять драчунов.
В управлении МВД региона информацию подтвердили, но уточнили, что о подробностях до окончания следствия говорить рано.
"Для пресечения агрессивных поступков участников потасовки был произвести предупредительный выстрел в воздух", — пояснил официальный представитель Росгвардии.
Он добавил, что благодаря своевременным действиям правоохранителей обошлось без пострадавших.
Сейчас полицейским уже удалось установить личности всех участников драки, сообщает портал nashgorod.ru. Причина происшествия, а также правовая оценка, будут озвучены после окончания проверки, отметили в ведомстве.
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