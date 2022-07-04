Около ста работников немецкой клубничной фермы Karls Erdbeerhofs с Украины и из Румынии устроили массовую драку. Трое украинцев оказались в больнице.
Всё чаще жители Европы выражают своё недовольство поведением украинских мигрантов. Те устраивают потасовки, хамят местным жителям, перекрывают улицы для антироссийских протестов.
Очередное неприятное происшествие с участием гастарбайтеров с Украины произошло в семейном клубничном парке Германии. После окончания воскресного дня сборщикам предстояло убрать территорию, что и стало причиной конфликта между украинцами и румынами. Как пишет издание Berliner Zeitung, драка произошла из-за спора о разбитых бутылках.
Несмотря на численное превосходство украинских мигрантов, им противостояло всего трое граждан Румынии, гастарбайтеры из Незалежной были повержены, а некоторым даже понадобилась помощь медиков. Сообщается, что местная криминальная полиция сейчас устанавливает все детали произошедшего.
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