В Варшаве прошли митинги против украинских беженцев: "Тут Польша, а не Укрополь"

Европейцы всё чаще выражают недовольство засильем украинских беженцев в ЕС. В Польше прошли массовые протесты, участники которых призвали украинцев уезжать.

Поляки не хотят жить с украинцами

После начала спецоперации ВС РФ многие жители Европы выражали солидарность с украинцами и предоставляли беженцам кров и еду. В течение четырех месяцев граждане Евросоюза терпели хамство, драки, алкоголизм граждан Украины, но теперь их терпению пришёл конец.

1 июля поляки вышли на улицы Варшавы с требованием депортировать из страны украинских беженцев.

"Тут есть Польска, не Укрополь!" — скандировали протестующие.

Также участники митинга призвали власти отменить антироссийские санкции, ставшие причиной невиданной инфляции. Поддержка киевского режима обернулась для жителей Польши ростом цен на автомобильное топливо, продукты питания и коммунальные услуги.