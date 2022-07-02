Европейцы всё чаще выражают недовольство засильем украинских беженцев в ЕС. В Польше прошли массовые протесты, участники которых призвали украинцев уезжать.
После начала спецоперации ВС РФ многие жители Европы выражали солидарность с украинцами и предоставляли беженцам кров и еду. В течение четырех месяцев граждане Евросоюза терпели хамство, драки, алкоголизм граждан Украины, но теперь их терпению пришёл конец.
1 июля поляки вышли на улицы Варшавы с требованием депортировать из страны украинских беженцев.
"Тут есть Польска, не Укрополь!" — скандировали протестующие.
Также участники митинга призвали власти отменить антироссийские санкции, ставшие причиной невиданной инфляции. Поддержка киевского режима обернулась для жителей Польши ростом цен на автомобильное топливо, продукты питания и коммунальные услуги.
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Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.