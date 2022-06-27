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Голландцы выгоняют украинских беженцев: "Медовый месяц закончился, хватит"

Мир

Жители Нидерландов собираются в летние отпуска, а потому выселяют украинских беженцев: "Кошки отправляются в гостиницу для животных, а украинцы — в приют".

Голландцы выгоняют украинских беженцев: "Медовый месяц закончился, хватит"

Голландцы опасаются оставлять украинцев в собственном доме на летние каникулы. Они ставят беженцев перед фактом, что те обязаны найти себе новое место жительства, пишет издание NU.nl. Мигранты из Украины и раньше не всегда могли ужиться с принимающей семьей, но теперь им просто не предоставляют выбора.

"Медовый месяц закончился, хватит. Сейчас множество людей говорит: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы были одни в моем доме", — рассказал журналистам источник в муниципальном правительстве Брабанта.

Согласно официальным данным, частные лица Центрального и Западного Брабанта приютили более 1 200 беженцев из Украины. Сейчас многие местные жители требуют от городских властей организовать какой-либо приют для мигрантов, хотя бы до осени.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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