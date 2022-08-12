Житель Карелии выстрелил в 46-летнюю возлюбленную. По данным журналистов, мужчина использовал травматическое оружие.
О происшествии рассказали соседи пары. Как заявили в СМИ, пострадавшую госпитализировали. О её состоянии пока не сообщали.
"По факту стрельбы начата служебная проверка", — написали журналисты karelinform.ru.
Ранее сообщалось, что в Тобольске до суда скончался от пневмонии предполагаемый убийца своей сожительницы, многодетной мамы Ольги Ковалёвой. По информации правоохранителей, она погибла из-за полученных травм.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.