Россиянин выстрелил в возлюбленную из травматического оружия

Житель Карелии выстрелил в 46-летнюю возлюбленную. По данным журналистов, мужчина использовал травматическое оружие.

О происшествии рассказали соседи пары. Как заявили в СМИ, пострадавшую госпитализировали. О её состоянии пока не сообщали.

"По факту стрельбы начата служебная проверка", — написали журналисты karelinform.ru.

Ранее сообщалось, что в Тобольске до суда скончался от пневмонии предполагаемый убийца своей сожительницы, многодетной мамы Ольги Ковалёвой. По информации правоохранителей, она погибла из-за полученных травм.