Учитель выстрелил в директора школы и её мужа в Мордовии

Обстоятельства инцидента со стрельбой, в результате которого получили ранения два человека, выясняют правоохранители в Мордовии.

По информации регионального управления МВД, ЧП произошло 8 января в селе Лямбирь.

Как выяснили полицейские, домой к 55-летней местной жительнице, которая работает директором школы, пришёл 41-летний учитель. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил начальнице в живот из травматического пистолета. Когда муж потерпевшей попытался забрать оружие, учитель выстрелил в него и скрылся.

Пострадавшие супруги были доставлены в больницу. Сообщается, что директору школы оказали необходимую помощь и отпустили домой, а её мужа госпитализировали.

Полицейские изъяли пистолет, из которого были ранены супруги. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, который был причинён здоровью потерпевших. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом.

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