Обстоятельства ранения ученика в школе выясняют правоохранители в Алтайском крае.
По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл утром 1 декабря у школы в райцентре Алтайского района.
Как сообщает прокуратура Алтайского края, там десятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в голову ученику восьмого класса.
В результате инцидента пострадавший школьник попал в больницу.
В связи с ранением несовершеннолетнего сотрудники краевого СУ СКР начали доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Алтайского района также проводит проверку по факту случившегося. В ходе неё планируется оценить соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечении безопасности детей в учебном заведении, где произошёл инцидент.
Сотрудники прокуратуры намерены также проконтролировать принятие СУ СКР процессуального решения по факту случившегося.
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