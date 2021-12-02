Восьмиклассника ранили в голову при стрельбе в школе на Алтае

Обстоятельства ранения ученика в школе выясняют правоохранители в Алтайском крае.

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл утром 1 декабря у школы в райцентре Алтайского района.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, там десятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в голову ученику восьмого класса.

В результате инцидента пострадавший школьник попал в больницу.

В связи с ранением несовершеннолетнего сотрудники краевого СУ СКР начали доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Алтайского района также проводит проверку по факту случившегося. В ходе неё планируется оценить соблюдение требований законодательства об образовании и обеспечении безопасности детей в учебном заведении, где произошёл инцидент.

Сотрудники прокуратуры намерены также проконтролировать принятие СУ СКР процессуального решения по факту случившегося.

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