Один ученик пострадал при стрельбе в школе в Прикамье

Одному ученику потребовалась медпомощь из-за стрельбы в школе посёлка Сарс в Пермском крае.

Как сообщили РБК в краевом Минздраве, после происшествия в школе в больницу доставили ребёнка, у которого медики обнаружили незначительные ссадины. Пострадавшему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Его состояние расценивается как удовлетворительное.

Напомним, ЧП в школе посёлка Сарс в Октябрьском городском округе случилось утром 18 октября. Там один из шестиклассников дважды выстрелил из ружья в стену и потолок.

По информации краевого министерства безопасности, в момент происшествия стрелявший находился в состоянии эмоционального расстройства.

Сообщается, что директор школы убедила ученика отдать ей оружие.

В настоящее время правоохранители задержали стрелявшего. Мотивы его поступка устанавливаются.

По словам источника в правоохранительных органах, школьника не будут привлекать к уголовной ответственности, так как она, согласно УК РФ, наступает с 16 лет, а «стрелок» ещё не достиг данного возраста.

Однако по постановлению суда его могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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