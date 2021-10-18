EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как звёзд поздравили с Днём отца их дети
"Тревожно отдаляется": союзники США обеспокоены внешней политикой Байдена
Сирийское правительство и оппозиция договорились о пересмотре конституции
Олимпийская чемпионка покоряет Олимп музыкальный: запела Аделина Сотникова
В школе под Пермью, где шестиклассник устроил стрельбу, отменили уроки
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Статуя, отбивающая желание идти в ЗАГС, появилась в Нижегородской области
Бывшая жена Шаляпина выходит замуж, несмотря на трагедию экс-супруга
Новые правила подключения участков к газу утвердили в РФ

Один ученик пострадал при стрельбе в школе в Прикамье

Происшествия

Одному ученику потребовалась медпомощь из-за стрельбы в школе посёлка Сарс в Пермском крае.

Один ученик пострадал при стрельбе в школе в Прикамье

Как сообщили РБК в краевом Минздраве, после происшествия в школе в больницу доставили ребёнка, у которого медики обнаружили незначительные ссадины. Пострадавшему оказали необходимую помощь и отпустили домой. Его состояние расценивается как удовлетворительное.

Напомним, ЧП в школе посёлка Сарс в Октябрьском городском округе случилось утром 18 октября. Там один из шестиклассников дважды выстрелил из ружья в стену и потолок. 

По информации краевого министерства безопасности, в момент происшествия стрелявший находился в состоянии эмоционального расстройства. 

Сообщается, что директор школы убедила ученика отдать ей оружие.

В настоящее время правоохранители задержали стрелявшего. Мотивы его поступка устанавливаются.

По словам источника в правоохранительных органах, школьника не будут  привлекать к уголовной ответственности, так как она, согласно УК РФ, наступает с 16 лет, а «стрелок» ещё не достиг данного возраста.

Однако по постановлению суда его могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Школа в Отрадном: урок смерти
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
Сирийское правительство и оппозиция договорились о пересмотре конституции
"Тревожно отдаляется": союзники США обеспокоены внешней политикой Байдена
После ковида мир накрывает супер-простуда RSV
Стрелявшему в пермской школе уголовная ответственность не грозит
Директор успокоила и обезвредила шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью
Олимпийская чемпионка покоряет Олимп музыкальный: запела Аделина Сотникова
В школе под Пермью, где шестиклассник устроил стрельбу, отменили уроки
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Статуя, отбивающая желание идти в ЗАГС, появилась в Нижегородской области
Бывшая жена Шаляпина выходит замуж, несмотря на трагедию экс-супруга
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.

"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Ирина Шлионская Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж! Ирина Шлионская Игорь Буккер В армии США растёт число секс-скандалов, и речь не только о женщинах Игорь Буккер Усам Оздемиров Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в Лондоне: Россия поможет Британии преодолеть газовый кризис
Политика. Новости и аналитика
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Политика. Новости и аналитика
Песков: будем надеяться, что Навальный не умрёт в тюрьме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников