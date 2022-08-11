В Тобольске сообщили о смерти убийцы многодетной матери до начала суда

Обвиняемый в убийстве многодетной матери Ольги Ковалёвой Семён Черкашин скончался в тюремной больнице. По данным СМИ, его не успели осудить.

По информации правоохранителей, в феврале 2022 года в тобольском лесу обнаружили тело женщины. В насилии над ней заподозрили сожителя жертвы. Как заявили следователи, она погибла, поскольку её избил Черкашин.

"10 февраля тоболяка задержали. Он признался в совершении преступления и стал ждать решения суда об избрании меры пресечения", — написали в nashgorod.ru.

Вместе с этим журналисты сообщили, что предполагаемый преступник скончался из-за пневмонии. Похороны Черкашина пройдут в пятницу, 11 августа.