Журналисты сообщили, что красноярские следователи завершили расследование убийства и изнасилования 41-летней Вероники Коробкиной. Предполагаемыми преступниками являются четверо мужчин.
По данным СМИ, женщина пропала в прошлом году. Обвиняемые познакомились с жертвой в кафе "Шанс". Они уговорили её после закрытия заведения отдохнуть вместе с ними. Коробкина уснула в машине с мужчинами и лишилась украшений. Как подчеркнули правоохранители, злоумышленники привезли женщину в лес и изнасиловали её.
"Чтобы она сообщила пин-код от карты, обвиняемые лопатой выкопали для Коробкиной могилу", — написали в prmira.ru.
Преступники сожгли документы жертвы. После этого мужчины задушили её электрическим проводом.
Как отметили в издании, всех подозреваемых арестовали. Следователи отправили уголовное дело прокурору.
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