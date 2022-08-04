Следователи раскрыли подробности убийства и изнасилования жительницы Красноярска

Журналисты сообщили, что красноярские следователи завершили расследование убийства и изнасилования 41-летней Вероники Коробкиной. Предполагаемыми преступниками являются четверо мужчин.

По данным СМИ, женщина пропала в прошлом году. Обвиняемые познакомились с жертвой в кафе "Шанс". Они уговорили её после закрытия заведения отдохнуть вместе с ними. Коробкина уснула в машине с мужчинами и лишилась украшений. Как подчеркнули правоохранители, злоумышленники привезли женщину в лес и изнасиловали её.

"Чтобы она сообщила пин-код от карты, обвиняемые лопатой выкопали для Коробкиной могилу", — написали в prmira.ru.

Преступники сожгли документы жертвы. После этого мужчины задушили её электрическим проводом.

Как отметили в издании, всех подозреваемых арестовали. Следователи отправили уголовное дело прокурору.