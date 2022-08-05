В Карачаево-Черкесии задержан сторонник "Правого сектора"*, готовивший теракт

Сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора"*, который готовил теракт в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ пояснили, что гражданин РФ 1992 года, находясь под влиянием неонацистской идеологии, вынашивал планы по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор"*.

"Мужчину задержали в городе Черкесске", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Отмечается, что по указанию представителей "Правого сектора"* он намеревался взорвать прокуратуру и военкомат, а затем уехать на Украину.

В доме и тайнике задержанного обнаружили две самодельные бомбы, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, переписку с членами "Правого сектора"*. Обвиняемый признал свою вину. Следователи возбудили уголовное дело.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.