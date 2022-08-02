В Казани судебного пристава-дознавателя задержали за посредничество во взятках

В Казани задержали судебного пристава-дознавателя районного отдела УФССП по Татарстану Михаила Вьюгина. Согласно информации, он мог выступать посредником в передаче взятки в 400 тысяч рублей.

Мерой пресечения избран арест на трое суток.

"Ещё одним фигурантом дела проходит его знакомый бизнесмен Виталий Сорокин. По данным следователей, эти деньги им предложила женщина для того, чтобы мужчины посодействовали в возобновлении дела о мошенничестве, по которому она проходила потерпевшей", — пишет inkazan.ru.

По сообщению издания, мужчина свою вину не признал. Как заявил адвокат Вьюгина, пристав деньги не взял, а доказательством тому является аудиозапись. На основании этого судья не отправил его в СИЗО, а лишь продлил задержание на 72 часа.