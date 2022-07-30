Жительница города Тавда Свердловской области в шутку позвонила в полицию и сообщила, что кафе, в котором она развлекалась, заминировано. Согласно сообщению, нетрезвая девушка таким образом решила отомстить хозяйке паба, которая не позволила продолжить веселье после закрытия заведения.
Инцидент произошёл в кафе "Караван". Как сообщили очевидцы, 25-летняя посетительница сначала веселилась в компании друзей, потом покинула паб, а позже вернулась с братом, который перебрал с алкоголем и уснул на крыльце. Нетрезвой свердловчанке сообщили, что заведение закрывается, но та устроила скандал.
"Девушка поссорилась с хозяйкой кафетерия и сделала звонок в дежурную часть. Свердловчанка дезинформировала сотрудников правопорядка, сказав, что кафе "Караван" заминировано. После она перезвонила и попыталась "отменить звонок", однако было уже поздно", — передаёт tagilcity.ru.
Согласно информации, "шутница" позже раскаялась в содеянном, но решением суда девушку приговорили к трём годам лишения свободы с испытательным сроком.
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