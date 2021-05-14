Сегодня поступило сообщение о заложенной бомбе в казанской гимназии №27, расположенной по улице Назарбаева. Эвакуировано около 80 детей.
Как пишет Интерфакс со ссылкой на представителя мэрии Казани, после сообщения о заложенном взрывном устройстве детей эвакуировали в школу №41. К настоящему моменту обследован один из корпусов гимназии, сапёры ничего не обнаружили.
Позднее пресс-служба мэрии Казани заявила, что сапёры не нашли в гимназии взрывных устройств, обследовав её полностью, "вызов оказался ложным".
Это, по меньшей мере, второе за последние два дня ложное сообщение о бомбе. Накануне вечером сообщалось о минировании студенческого общежития на территории университетской деревни. Всех эвакуировали, но взрывное устройство так и не нашли.
Ложные сообщения о бомбах начали появляться после того, как в Казани произошла трагедия: бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу, от которой погибло семеро детей и двое взрослых.
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