Житель Волгоградской области пытался продать в интернете медали отца-фронтовика

В Волжском Волгоградской области 62-летний мужчина пытался продать медали отца, который был участником Великой Отечественной войны. Об этом пишет novostivolgograda.ru.

По информации издания, волгоградец разместил на продажу в интернете медали "За Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Вооружённых Сил СССР", а также награды, приуроченные к 30-ти и 40-летию со Дня Победы.

Экспертиза показала подлинность медалей. Оперативники опросили мужчину и узнали, что награды у него остались от отца-фронтовика.

Как пояснили полицейские, согласно действующему российскому законодательству, продавать такие медали запрещено.

Теперь житель Волжского находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трёх месяцев ареста за правонарушение.

Ранее сообщалось, что власти ДНР учредили медаль "За освобождение Мариуполя".