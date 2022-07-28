В Волжском Волгоградской области 62-летний мужчина пытался продать медали отца, который был участником Великой Отечественной войны. Об этом пишет novostivolgograda.ru.
По информации издания, волгоградец разместил на продажу в интернете медали "За Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Вооружённых Сил СССР", а также награды, приуроченные к 30-ти и 40-летию со Дня Победы.
Экспертиза показала подлинность медалей. Оперативники опросили мужчину и узнали, что награды у него остались от отца-фронтовика.
Как пояснили полицейские, согласно действующему российскому законодательству, продавать такие медали запрещено.
Теперь житель Волжского находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трёх месяцев ареста за правонарушение.
Ранее сообщалось, что власти ДНР учредили медаль "За освобождение Мариуполя".
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