В Новосибирске подрались пассажиры автобуса. Мужчина решил, что его личное пространство нарушает незнакомец.
По данным издания atas.info, конфликт начался в общественном транспорте. Ссора закончилась возле остановки "Первый разъезд" на территории Первомайского района. В ходе нападения мужчина нанёс оппоненту удар по челюсти. Пострадавший обратился к медицинским специалистам.
"Молодому человеку спортивного телосложения не понравилось, что пострадавший слишком близко к нему стоял", — отметили журналисты.
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