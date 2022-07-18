Новосибирец ударил мужчину за нарушение личного пространства в автобусе

В Новосибирске подрались пассажиры автобуса. Мужчина решил, что его личное пространство нарушает незнакомец.

По данным издания atas.info, конфликт начался в общественном транспорте. Ссора закончилась возле остановки "Первый разъезд" на территории Первомайского района. В ходе нападения мужчина нанёс оппоненту удар по челюсти. Пострадавший обратился к медицинским специалистам.

"Молодому человеку спортивного телосложения не понравилось, что пострадавший слишком близко к нему стоял", — отметили журналисты.