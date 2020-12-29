Кондуктор и пассажир хабаровского автобуса устроили драку из-за сдачи

В Хабаровске пассажир и кондуктор автобуса подрались в общественном транспорте из-за сдачи.

Как сообщает издание dvnovosti. ru, инцидент произошёл в конце минувшей недели. Около 7:30 утра в автобус вошёл мужчина и попытался оплатить проезд купюрой в тысячу рублей, пояснив при этом, что мелких денег у него при себе нет. Кондуктор сказал, что у него нет сдачи и попросил мужчину выйти из автобуса. В ответ на это пассажир заметил, что платить за проезд не отказывается, а то, что у перевозчика нет сдачи — не его проблема. Кондуктор продолжил настаивать на том, чтобы мужчина покинул общественный транспорт.

На этой почве возник конфликт, переросший в драку. Очевидцы отмечают, что пассажир был трезв и никому не хамил.

Видео с дракой разошлось по соцсетям, им уже заинтересовались правоохранители. Издание так же отмечает, что согласно закону "О защите прав потребителей", кондуктор не может высадить пассажира, если у него не оказалось сдачи, так как пассажир не отказывается от оплаты проезда.