В больнице Салехарда медбрат отказался оказывать первую помощь пациенту со сломанным носом, заявив, что он может быть "заразным". Об этом пишет muksun.fm.
По информации издания, инцидент произошёл в середине июня. Прокуратура требует, чтобы главный врач медучреждения наказал сотрудника за неоказание помощи больному.
"В приёмном отделении отказались оказывать первую медицинскую помощь, сославшись на то, что он может быть заразным", — рассказала мать пациента.
Она также добавила, что во время прогулки её младшая дочь врезалась в старшего сына. Семья сразу обратилась в больницу, однако медбрат не провёл регистрацию пациента в приёмное отделение и не вызвал к нему профильного дежурного врача.
Кроме того, в прокуратуре Салехарда подчеркнули: медработник неверно проинформировал больного об объёме оказываемой помощи при переломе костей носа. Сотрудники ведомства настаивают на привлечении сотрудника больницы к ответственности.
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