В Салехарде прокуратура требует наказать медбрата за отказ помогать пациенту

В больнице Салехарда медбрат отказался оказывать первую помощь пациенту со сломанным носом, заявив, что он может быть "заразным". Об этом пишет muksun.fm.

По информации издания, инцидент произошёл в середине июня. Прокуратура требует, чтобы главный врач медучреждения наказал сотрудника за неоказание помощи больному.

"В приёмном отделении отказались оказывать первую медицинскую помощь, сославшись на то, что он может быть заразным", — рассказала мать пациента.

Она также добавила, что во время прогулки её младшая дочь врезалась в старшего сына. Семья сразу обратилась в больницу, однако медбрат не провёл регистрацию пациента в приёмное отделение и не вызвал к нему профильного дежурного врача.

Кроме того, в прокуратуре Салехарда подчеркнули: медработник неверно проинформировал больного об объёме оказываемой помощи при переломе костей носа. Сотрудники ведомства настаивают на привлечении сотрудника больницы к ответственности.