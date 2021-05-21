93-летняя пенсионерка отсудила у "Пятёрочки" 167 тыс. за перелом

В ноябре 2019 года жительница Берёзовского (Свердловская область) пришла в магазина "Пятёрочка", расположенный на улице Театральной. В тот момент, когда женщина уже зашла в открытые двери, они вдруг стали закрываться. Пенсионерка упала, ударилась головой и получила серьёзную травму. Её госпитализировали. Медики диагностировали у женщины прелом шейки бедра.

Пенсионерка находилась в больнице три недели, потом лечилась дома.

Прокурор города подал иск в суд о возмещении расходов на лечение и морального вреда. Он потребовал выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. — компенсации на лечение.

"Аграторг" требовал отменить судебное решение полностью, но коллегия по гражданским делам облсуда согласилась с выводами первой инстанции, снизив при этом компенсацию расходов на лечение до 17 тыс. рублей.

Таким образом, Свердловский областной суд удовлетворил иск частично, обязав ООО "Аграторг" (магазин "Пятерочка") выплатить 93-летней жительнице Березовского 167 тыс. рублей.

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