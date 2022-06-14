Жительница Приморья отбила ребёнка у медведя при помощи лейки

Жительница Приморья Елена Косач при помощи лейки отбила нападение медведя на своих родственников. Подробности случившегося Телеканалу "360" рассказала дочь героини Ксения.

Инцидент произошёл в посёлке Яковлевка, когда женщины работали на приусадебном участке. В какой-то момент появился медведь и набросился на маленькую девочку, после чего Елена Косач лейкой отогнала зверя.

"У нее в руках была лейка. Вот ей она и отбивалась от медведя, который уже навалился на ребёнка", — рассказала Ксения.

В результате женщинам с ребёнком удалось забежать в дом, медведь также сбежал.

В настоящее время пострадавший ребёнок с рваными ранами находится в больнице. Больше никто серьёзных травм не получил.