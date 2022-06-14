Жительница Приморья Елена Косач при помощи лейки отбила нападение медведя на своих родственников. Подробности случившегося Телеканалу "360" рассказала дочь героини Ксения.
Инцидент произошёл в посёлке Яковлевка, когда женщины работали на приусадебном участке. В какой-то момент появился медведь и набросился на маленькую девочку, после чего Елена Косач лейкой отогнала зверя.
"У нее в руках была лейка. Вот ей она и отбивалась от медведя, который уже навалился на ребёнка", — рассказала Ксения.
В результате женщинам с ребёнком удалось забежать в дом, медведь также сбежал.
В настоящее время пострадавший ребёнок с рваными ранами находится в больнице. Больше никто серьёзных травм не получил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.