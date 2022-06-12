Украинские диверсанты оставили освобождённый Бердянск без электричества и воды

Утром в освобожденном Бердянске прозвучало несколько взрывов. По сообщению местных источников, диверсионная группа ВСУ повредила электрическую подстанцию.

"Взорвалась подстанция, полгорода осталось без света, также отсутствует вода", — пишут горожане в соцсетях.

К угрозе украинских диверсий на освобождённых территориях стоит относиться чрезвычайно серьёзно, считает военный эксперт Сергей Колясников.

"В лесах находят немало схронов с оружием, киевская хунта пытается развернуть диверсионную войну", — предупреждает он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, Бердянск намерен активно отпраздновать День России. Вероятно, именно к этой дате и был приурочен украинский теракт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен