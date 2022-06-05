Взрыв в порту Бангладеш назвали "не менее сильным", чем в Бейруте

Сила взрыва в порту Читтагонга в Бангладеш сравнима с ЧП в Бейруте 2020 года, разрушившим часть города. Об этом заявил представитель Контейнерной ассоциации Бангладеш Рухул Амин Сикдер.

"Сила взрыва — не меньше той, что мы видели в Ливане несколько лет назад", — передаёт его слова La Stampa.

Взрыв в портовом складе Читтагонга произошёл минувшей ночью. На складе хранились контейнеры с химикатами, а также одеждой, предназначенной для отправки в страны Запада. На объекте работали около 600 человек. По последним данным, погибли 34 человека, ещё более 300 получили ранения, и эти цифры растут.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошёл взрыв мощностью, эквивалентной примерно 1,5 тыс. тонн тротила. Звук от него был слышен на Кипре, находящемся в 250 км от столицы Ливана. Тогда взрыв разрушил порт, прилегающие к нему кварталы, также пострадала вся центральная часть города. В результате трагедии погибли около 200 человек, более 6 тыс. пострадали. Экономический ущерб был оценён в 15 млрд долларов.