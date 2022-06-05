Число жертв взрыва в порту Бангладеш выросло до 34

Число жертв взрыва на складе морских контейнеров в порту Читтагонг в Бангладеш выросло до 34. Об этом сообщил главный врач региона Элиас Чоудхури.

"По меньшей мере 34 человека погибли после пожара. Более 300 человек получили ранения", — передаёт его слова La Stampa.

Взрыв в портовом складе Читтагонга произошёл минувшей ночью. На складе хранились контейнеры с химикатами, а также одеждой, предназначенной для отправки в страны Запада. На объекте работали около 600 человек.

Изначально сообщалось о 15 погибших и 170 раненых, затем их число выросло до 25 и 450 соответственно.