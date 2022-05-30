Черногорец стал тушить пожар алкоголем: двое его друзей погибли

Житель Черногорска попытался потушить неожиданно возникший пожар в доме, он схватился за бутылку воды, однако это оказался алкоголь. Его друзья скончались от отравления угарным газом, об этом пишет newkhakasiya.online.

Отмечается, что мужчины употребляли спиртное, как вдруг загорелся ковёр. Один из них попытался потушить пламя, но перепутал воду с алкоголем, и огонь усилился. Его двое друзей погибли, задохнувшись в дыму.

Против выжившего мужчины возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что женщина в Омске заперла двух маленьких сыновей дома одних и ушла, оба ребёнка погибли при пожаре. В квартире загорелся диван, нескольких вдохов ядовитого дыма оказалось достаточно, чтобы оборвать жизни мальчиков. Старшему было два года, младшему — год.