Лесной пожар у Дивногорска не могут потушить: мешают медведи и скалы

Второй день пожарные не могут справиться с огнём, который охватил лес на скале напротив набережной Дивногорска, об этом сообщает prmira.ru.

"Прочищаем тропы, чтобы огонь не ушёл на другую сторону горы. Тут даже отжиг бессмысленно применять, пожар по отвесным скалам идёт", — рассказал один из спасателей.

В такой ситуации и применение специальной техники ничем не поможет.

Пожарные также добавили, что тушению мешают медведица с медвежатами. Она отгоняет спасателей, которые пытаются подняться по склону.

Ранее в Республике Тува загорелись леса, огнём были охвачены более четырёх тысяч гектаров. Военные вертолёты Ми-8АМТШ доставили личный состав пожарных максимально близко к месту возгорания. Отмечается, что лётчики ЦВО обнаружили два очага возгорания лесного массива в труднопроходимых районах рядом с озером Шурам-Холь.