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Автор Елена Федорова

Лесной пожар у Дивногорска не могут потушить: мешают медведи и скалы

Происшествия

Второй день пожарные не могут справиться с огнём, который охватил лес на скале напротив набережной Дивногорска, об этом сообщает prmira.ru.

Лесной пожар у Дивногорска не могут потушить: мешают медведи и скалы

"Прочищаем тропы, чтобы огонь не ушёл на другую сторону горы. Тут даже отжиг бессмысленно применять, пожар по отвесным скалам идёт", — рассказал один из спасателей.

В такой ситуации и применение специальной техники ничем не поможет.

Пожарные также добавили, что тушению мешают медведица с медвежатами. Она отгоняет спасателей, которые пытаются подняться по склону.

Ранее в Республике Тува загорелись леса, огнём были охвачены более четырёх тысяч гектаров. Военные вертолёты Ми-8АМТШ доставили личный состав пожарных максимально близко к месту возгорания. Отмечается, что лётчики ЦВО обнаружили два очага возгорания лесного массива в труднопроходимых районах рядом с озером Шурам-Холь.

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Автор: Елена Федорова
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