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Автор Дмитрий Плотников

В Мариуполе погиб ребёнок в результате взрыва на территории школы

Происшествия

В Мариуполе погиб ребёнок в результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30.

Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

По данному происшествию начата следственная проверка, все факты устанавливаются.

Силами ВМФ Росси также устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, заявило Минобороны РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников
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