В Мариуполе погиб ребёнок в результате взрыва на территории школы

В Мариуполе погиб ребёнок в результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30.

Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

По данному происшествию начата следственная проверка, все факты устанавливаются.

Силами ВМФ Росси также устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, заявило Минобороны РФ.