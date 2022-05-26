В Мариуполе погиб ребёнок в результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30.
Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
По данному происшествию начата следственная проверка, все факты устанавливаются.
Силами ВМФ Росси также устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, заявило Минобороны РФ.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.