За день до юбилея на Украине погиб молодой солдат из Челябинской области

Девятнадцатилетний солдат Иван Овчинников из Челябинской области погиб в ходе спецоперации на Украине за день до своего юбилея, об этом пишет kursdela.biz.

Военнослужащий погиб 19 мая, исполняя свой воинский долг, 20 мая ему должно было исполниться двадцать лет, об этом рассказал брат Овчинникова.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего в ходе российской спецоперации похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.