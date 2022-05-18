Жительница Рубежного: "Украинские военные убили мою дочь и троих соседей"

Жительница города Рубежное Елена Цыгильник заявила, что украинские военные убили её 29-летнюю дочь Анну, родственника и троих соседей.

В беседе с корреспондентом РИА Новости женщина поделилась, что трагедия случилась в начале марта. По её словам, представители ВСУ зашли в дом, спустились в подвал, где её родные скрывались от обстрелов, и убили их.

"Наши, украинцы", — ответила женщина на вопрос журналиста о том, кто виноват в смерти родственников.

Она добавила, что в тот же день украинские боевики убили её троих соседей на улице. Жительница Рубежного подчеркнула: всех погибших военные оставили в подвалах их домов, тела пролежали до конца апреля. Как пояснила Цыгильник, после перехода города под контроль сил ЛНР местные жители организовали похороны.

Женщина планирует дать показания следователям. Она считает, что ВСУ расстреливали людей, которых подозревали в шпионаже или нелояльности.