Третий день эвакуации с "Азовстали": реальность и зрада Офиса Зеленского

Сегодня, 2 мая, продолжается эвакуация мирных граждан Украины, которые оставались на территории мариупольской Азовстали.

По информации российского Минобороны, по гуманитарному коридору вывели 40 человек, среди них 14 женщин и восемь детей. На трёх автобусах всех отвезли в село Безыменное и город Новоазовск, расположенные на территории ДНР.

ИА Reuters отмечает, что их сопровождали российские военные и автомобили с символикой ООН.

1 мая с "Азовстали" вывели 80 человек. Часть из них — те, кто захотели поехать на Украину — передали сотрудникам ООН и Красного Креста, остальных вывезли в Безыменное.

30 апреля из домов, прилегающих к территории "Азовстали" вышли две группы мирных жителей: 25 человек днем и 21 вечером. Сейчас они в Безыменном.

У украинской стороны информация, как это часто бывает, другая.

Так, 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что с "Азовстали" вышли более 100 человек:

"После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни одного дня, когда бы мы не пытались найти решение, которое спасло бы наших людей. Сегодня, впервые за все дни войны, этот жизненно важный коридор начал работать. Впервые было два дня реального прекращения огня. Уже эвакуировано более ста мирных жителей — женщины и дети, спасающиеся там от боевых действий. На "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Наша команда встретит их там…"

То есть отпущенные "азовцами"* — подконтрольными Киеву бойцами — с Азовстали заложники — это удачная спецоперация Зеленского, ГУР и "переговорщиков".

Как рассказал украинским СМИ Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, на территории взятого в котёл ВС РФ предприятия остаются около 200 человек, из которых 20 — дети. А ещё там более 500 тяжелораненых военных. Вот судьба последних ВСУ беспокоит больше всего.

В Киеве празднуют зраду

Преподнося начавшуюся эвакуацию как свою победу, Киев постоянно упоминает про действующий режим прекращения огня. Который, как и ожидалось, нацисты используют для перегруппировки.

"В период действующего режима тишины с территории "Азовстали" выехали два украинских танка и попытались отбуксировать третий танк, застрявший в воронке в серой зоне", — сообщил военкор Александр Сладков, уточнив, что российская сторона танки не уничтожила, соблюдая соглашение о перемирии для вывода гражданских.

Только ли мирные люди выходят по гумкоридорам

Ещё не стихла волна, поднявшаяся после того, как в одной из семей, вышедших с "Азовстали", пользователи интернета "узнали" известную нацистку-снайпершу, как появились новые подозрения.

Ранее со ссылкой на сотрудницу "Азовстали" СМИ сообщали, что среди боевиков "Азова"* находится некий американский генерал. И что это высокозвёздный наёмник находится на постоянной связи с президентом Украины.

Сегодня, рассматривая кадры выхода спасённых гражданских, люди задаются вопросом:

не было ли среди этих "гражданских" переодетого иностранного генерала?

И некоторым показалось, что был:

"Вот этот "гражданский" в синей кепке, в военных ботинках и чем-то, напоминающим спутниковый телефон в нагрудном кармане, к примеру — очень на переодетого натовского генерала похож", — пишет Telegram-канал "Канал визионера".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ