EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Третий день эвакуации с "Азовстали": реальность и зрада Офиса Зеленского

Мир

Сегодня, 2 мая, продолжается эвакуация мирных граждан Украины, которые оставались на территории мариупольской Азовстали.

Третий день эвакуации с "Азовстали": реальность и зрада Офиса Зеленского

По информации российского Минобороны, по гуманитарному коридору вывели 40 человек, среди них 14 женщин и восемь детей. На трёх автобусах всех отвезли в село Безыменное и город Новоазовск, расположенные на территории ДНР.

ИА Reuters отмечает, что их сопровождали российские военные и автомобили с символикой ООН.

  • 1 мая с "Азовстали" вывели 80 человек. Часть из них — те, кто захотели поехать на Украину — передали сотрудникам ООН и Красного Креста, остальных вывезли в Безыменное.
  • 30 апреля из домов, прилегающих к территории "Азовстали" вышли две группы мирных жителей: 25 человек днем и 21 вечером. Сейчас они в Безыменном.

У украинской стороны информация, как это часто бывает, другая.

Так, 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что с "Азовстали" вышли более 100 человек:

"После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни одного дня, когда бы мы не пытались найти решение, которое спасло бы наших людей. Сегодня, впервые за все дни войны, этот жизненно важный коридор начал работать. Впервые было два дня реального прекращения огня.

Уже эвакуировано более ста мирных жителей — женщины и дети, спасающиеся там от боевых действий. На "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Наша команда встретит их там…"

То есть отпущенные "азовцами"* — подконтрольными Киеву бойцами — с Азовстали заложники — это удачная спецоперация Зеленского, ГУР и "переговорщиков".

Как рассказал украинским СМИ Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, на территории взятого в котёл ВС РФ предприятия остаются около 200 человек, из которых 20 — дети. А ещё там более 500 тяжелораненых военных. Вот судьба последних ВСУ беспокоит больше всего.

В Киеве празднуют зраду

Преподнося начавшуюся эвакуацию как свою победу, Киев постоянно упоминает про действующий режим прекращения огня. Который, как и ожидалось, нацисты используют для перегруппировки.

"В период действующего режима тишины с территории "Азовстали" выехали два украинских танка и попытались отбуксировать третий танк, застрявший в воронке в серой зоне", — сообщил военкор Александр Сладков, уточнив, что российская сторона танки не уничтожила, соблюдая соглашение о перемирии для вывода гражданских.

Только ли мирные люди выходят по гумкоридорам

Ещё не стихла волна, поднявшаяся после того, как в одной из семей, вышедших с "Азовстали", пользователи интернета "узнали" известную нацистку-снайпершу, как появились новые подозрения.

Ранее со ссылкой на сотрудницу "Азовстали" СМИ сообщали, что среди боевиков "Азова"* находится некий американский генерал. И что это высокозвёздный наёмник находится на постоянной связи с президентом Украины.

Сегодня, рассматривая кадры выхода спасённых гражданских, люди задаются вопросом:

не было ли среди этих "гражданских" переодетого иностранного генерала?

И некоторым показалось, что был:

"Вот этот "гражданский" в синей кепке, в военных ботинках и чем-то, напоминающим спутниковый телефон в нагрудном кармане, к примеру — очень на переодетого натовского генерала похож", — пишет Telegram-канал "Канал визионера".

 

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
ZDF: Венгрия, Австрия и Словакия отказались от вето на эмбарго ЕС на нефть из РФ
Журналист из США Карпентер: призывы поддерживать Украину зашли слишком далеко
Лазарева о жизни в Испании: "Мыть туалеты для меня не зазорно"
В Великобритании начали брать гробы в аренду для экономии на похоронах
Политолог: Эрдоган использует Москву в своих интересах
WP: ход боевых действий на Украине изменит артиллерия Запада
Конашенков: российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ
Российские лётчики в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29
Ищенко указал на военные потери ВСУ: в десять раз больше ВС РФ и ЛДНР
Junge Welt: из-за поставок оружия Украине упадёт качество жизни простых немцев
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Лазарева о жизни в Испании: "Мыть туалеты для меня не зазорно"
В Великобритании начали брать гробы в аренду для экономии на похоронах
Третий день эвакуации с "Азовстали": реальность и зрада Офиса Зеленского
Политолог: Эрдоган использует Москву в своих интересах
WP: ход боевых действий на Украине изменит артиллерия Запада
Конашенков: российские ракеты воздушного базирования поразили 38 объектов ВСУ
Российские лётчики в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29
Ищенко указал на военные потери ВСУ: в десять раз больше ВС РФ и ЛДНР
Junge Welt: из-за поставок оружия Украине упадёт качество жизни простых немцев
Неонацист из полка "Азов"* пытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников