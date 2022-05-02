Ночные звуки взрывов над Белгородской областью были связаны с тем, что российская авиация выполняла боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не причастны к этому инциденту.
"Хотел развеять опасения жителей области о том, что к нам что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции", — отметил губернатор.
Он добавил, что безопасности граждан ничего не угрожало.
Ночью 2 мая два сильных взрыва разбудили жителей Белгородской области. По информации оперативного штаба, повреждений, разрушений и пострадавших нет.
В воскресенье, 1 мая, Гладков сообщал, что на объекте Минобороны РФ, расположенном в Белгородской области, произошёл пожар.
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