Глава Белгородской области объяснил ночные звуки взрывов задачами авиации РФ

Ночные звуки взрывов над Белгородской областью были связаны с тем, что российская авиация выполняла боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не причастны к этому инциденту.

"Хотел развеять опасения жителей области о том, что к нам что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции", — отметил губернатор.

Он добавил, что безопасности граждан ничего не угрожало.

Ночью 2 мая два сильных взрыва разбудили жителей Белгородской области. По информации оперативного штаба, повреждений, разрушений и пострадавших нет.

В воскресенье, 1 мая, Гладков сообщал, что на объекте Минобороны РФ, расположенном в Белгородской области, произошёл пожар.