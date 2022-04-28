Авиаинцидент с вертолётом произошёл под Саратовом 28 апреля.
Как сообщил в Telegram глава города Михаил Исаев, вертолёт "Ансат" выполнявший учебный полёт из поселка Соколовый, разбился на территории природного парка Кумысная поляна.
Согласно сведениям главы областного Минздрава Олега Костина, после падения вертолёт загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили в кабине сгоревший труп одного человека.
Сообщается, что лётчик вертолёта, успевший выпрыгнуть из него с парашютом, получил травмы конечностей. Местонахождение ещё одного человека, находившегося на борту "Ансата", неизвестно.
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