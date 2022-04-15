Один человек пострадал из-за опрокидывания вертолёта под Саратовом

Один человек получил травмы в результате происшествия с вертолётом Ми-8 в Саратовской области.

По информации регионального управления МЧС, инцидент случился на учебной вертолетной базе в поселке Соколовый.

"При взлёте вертолета Ми-8, принадлежащего Министерству обороны РФ, произошло опрокидывание борта на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Сообщается, что 339-я учебная авиационная база, на которой опрокинулся вертолёт, расположена в 4 километрах от Саратова. Она входит в состав филиала Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина".