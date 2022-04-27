Губернатор Старовойт: ночью в Курской области сработала система ПВО

Ночью в Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт.

Он отметил, что в среду, 27 апреля, примерно в 2:45 многие жители слышали хлопки. Как подчеркнул губернатор, специалисты экстренных служб выясняют детали случившегося.

"По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — пояснил Старовойт.

Губернатор пообещал раскрыть подробности ЧП после проверки.

В понедельник, 25 апреля, Старовойт информировал, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское Рыльского района Курской области. Незадолго до этого инцидента ВСУ обстреляли пункт пропуска в Глушковском районе.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью в регионе были слышны взрывы. Как выяснилось, в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. В результате инцидента никто не пострадал.