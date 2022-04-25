Российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курской областью 25 апреля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника", — сообщил губернатор.
По словам Старовойта, в результате инцидента с беспилотниками в регионе никто не пострадал. Разрушений также нет.
"Ситуация полностью контролируется", — подчеркнул глава области.
В минувшую субботу, 23 апреля, Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. По словам губернатора, огонь вёлся из миномётов. В результате обстрела никто не пострадал. Загорелось помещение Россельхознадзора.
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