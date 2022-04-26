Гладков о состоянии раненых при ночном обстреле Журавлёвки: угрозы нет

Жизни местных жителей, которые были ранены во время обстрела села Журавлёвка в Белгородской области, сейчас ничего не угрожает. Об этом уведомил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона назвал ночные обстрелы Журавлёвки, о которых сообщил 25 апреля в 22:20 по мск, главной темой на данный момент.

"По докладу главы (села) Анжелики Васильевны, достаточно непростая ситуация. Самая большая проблема — это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает", — сообщил Гладков.

Он добавил, что причинённые обстрелами разрушения будут обследованы в срочном порядке, хотя из-за них он переживает гораздо меньше, чем из-за людей.

Двое местных жителей Журавлёвки, мужчина и женщина, попавших под огонь со стороны Украины, оказались ранены в область руки и шеи. В предыдущий раз, когда село подверглось обстрелу ВСУ, его жители были эвакуированы.