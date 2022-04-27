В Белгородской области слышны взрывы, горит склад боеприпасов

В Белгородской области произошли, как предполагается, взрывы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, причину звуков, от которых он проснулся в 3:35, пока не нашли. Гладков отметил, что пока писал сообщение в Telegram, прозвучало ещё три взрыва.

Позже стало известно, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Гладков назвал ночные обстрелы Журавлёвки, о которых сообщил 25 апреля в 22:20 по мск, главной темой.