Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Гражданин Колумбии Сарай Альберто Энрике стал обвиняемым по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает российский Следственный комитет.

По информации ведомства, 9-18 марта обвиняемый технически подготовил и разместил на территории одного из московских торговых центров смартфоны, через которые абонентам российских операторов связи массово рассылались ложные сообщения о действиях российских военных на Украине. В частности, сообщалось о случаях убийств мирных жителей. Установлено, что действиями колумбийца руководили из-за рубежа.

Российские правоохранители пресекли преступную деятельность злоумышленника. Шесть спрятанных им в торговом центре смартфонов изъяли и заблокировали их работу.

Гражданина Колумбии задержали и заключили под стражу. По месту жительства обвиняемого обнаружили предметы и документы, которые подтверждают незаконную деятельность колумбийца.