"Линией информационных атак на россиян" назвал "Википедию" Роскомнадзор

Администрации "Википедии" грозит многомилионный штраф за неудаление фейков. Об этом сообщает Роскомнадзор.

По информации ведомства, в последнее время фиксируется множество фактов размещения в интернет-энциклопедии недостоверной информации, касающейся спецоперации РФ на Украине и действий российских военных.

""Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян… В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", — отмечается в сообщении.

Накануне, 4 апреля, в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ РКН направил администрации интернет-ресурса предписание ограничить распространение фейков. В ведомстве отметили, что за неудаление противоправной информации по требованию РКН российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа на суму до 4 млн рублей.

"Ранее Роскомнадзор уже направил администрации "Википедии" требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила", — заявили в ведомстве.