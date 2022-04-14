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Автор Полина Кузнецова

Любови Соболь назначили 6 месяцев колонии

Происшествия

Бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в Симоновском суде Москвы изменили наказание с 1,5 лет ограничения свободы на шесть месяцев колонии.

Любови Соболь назначили 6 месяцев колонии

14 апреля Симоновский суд Москвы изменил приговор Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции, назначив ей наказание в виде шести месяцев колонии.

В августе 2021 года Соболь обвинили в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального**, который прошёл в январе того же года. Преображенский суд Москвы назначил ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы: Соболь не имела права выйти из дома с 22:00 до 6:00, посещать общественные мероприятия и покидать московскую область, а также была обязана три раза в месяц проходить инспекцию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был включён в список экстремистских организаций и иностранных агентов и запрещён в России Министерством юстиции.

** Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Полина Кузнецова, Редактор: Людмила Черткова
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