Любови Соболь назначили 6 месяцев колонии

Бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в Симоновском суде Москвы изменили наказание с 1,5 лет ограничения свободы на шесть месяцев колонии.

14 апреля Симоновский суд Москвы изменил приговор Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции, назначив ей наказание в виде шести месяцев колонии.

В августе 2021 года Соболь обвинили в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального**, который прошёл в январе того же года. Преображенский суд Москвы назначил ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы: Соболь не имела права выйти из дома с 22:00 до 6:00, посещать общественные мероприятия и покидать московскую область, а также была обязана три раза в месяц проходить инспекцию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был включён в список экстремистских организаций и иностранных агентов и запрещён в России Министерством юстиции.

** Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.