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Автор Полина Кузнецова

Глава СКР поручил расследовать нападение на журналистов Первого канала

Происшествия

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин привлек ГСУ к расследованию об обстреле российских журналистов Первого канала в Мариуполе.

12 апреля Первый канал сообщил о том, что журналистка Ирина Куксенкова попала под обстрел в Мариуполе во время репортажа. Корреспондентка получила осколочные ранения в ноги и была госпитализирована. Вместе с ней пострадала и съемочная группа.

Как сообщается на официальном сайте СКР, Бастрыкин поручил провести расследование по делу о нападении на журналистов Первого канала. Расследованием займется главное следственное управление следственного комитета России.

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Автор: Полина Кузнецова
первый канал александр бастрыкин
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