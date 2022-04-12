Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин привлек ГСУ к расследованию об обстреле российских журналистов Первого канала в Мариуполе.
12 апреля Первый канал сообщил о том, что журналистка Ирина Куксенкова попала под обстрел в Мариуполе во время репортажа. Корреспондентка получила осколочные ранения в ноги и была госпитализирована. Вместе с ней пострадала и съемочная группа.
Как сообщается на официальном сайте СКР, Бастрыкин поручил провести расследование по делу о нападении на журналистов Первого канала. Расследованием займется главное следственное управление следственного комитета России.
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