Посольство РФ в Румынии назвало "фактически терактом" ЧП с машиной у своих ворот

Инцидент с автомобилем, врезавшимся в ограду посольства РФ в Бухаресте утром 6 апреля, - это "фактически теракт", заявил российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

"Сегодня рано утром произошёл фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания", — сказал глава дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".

Кузьмин назвал очень напряжённой складывающуюся в Бухаресте атмосферу и сообщил об угрозах, неоднократно поступавших в российское посольство.

"Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — "взорвать", "отомстить" и так далее", — заявил дипломат.

Утром в среду в ограду посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, который после этого загорелся. Водитель машины погиб.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту инцидента у посольства в Румынии. В СКР назвали произошедшее "спланированной акцией".

"Наезд не был случайным и являлся умышленной спланированной акцией против российского загранучреждения, при этом водитель машины перед гибелью что-то выкрикивал охране посольства", — говорится в сообщении ведомства.