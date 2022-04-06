EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Посольство РФ в Румынии назвало "фактически терактом" ЧП с машиной у своих ворот

Происшествия

Инцидент с автомобилем, врезавшимся в ограду посольства РФ в Бухаресте утром 6 апреля, - это "фактически теракт", заявил российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

Посольство РФ в Румынии назвало "фактически терактом" ЧП с машиной у своих ворот

"Сегодня рано утром произошёл фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания", — сказал глава дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".

Кузьмин назвал очень напряжённой складывающуюся в Бухаресте атмосферу и сообщил об угрозах, неоднократно поступавших в российское посольство.

"Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — "взорвать", "отомстить" и так далее", — заявил дипломат.

Утром в среду в ограду посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, который после этого загорелся. Водитель машины погиб.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту инцидента у посольства в Румынии. В СКР назвали произошедшее "спланированной акцией".

"Наезд не был случайным и являлся умышленной спланированной акцией против российского загранучреждения, при этом водитель машины перед гибелью что-то выкрикивал охране посольства", — говорится в сообщении ведомства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко
Темы румыния
Sberbank
Новости
В Великобритании журналист написал некролог "на смерть НАТО" от старости
DefenseOne: военные из США запутались в показаниях по обучению украинцев
Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с РФ
Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине
Carlsberg планирует продать "Черноголовке" заводы и бренд "Балтика"
Глава Евросовета: рано или поздно понадобятся санкции против газа и нефти из РФ
Постпред США при ООН: исключить Россию из Совбеза невозможно
Рената Литвинова оказалась на больничной койке за границей
МИД Нидерландов заявил о запрете покидать страну 14 яхтам владельцев из РФ
Кадыров сообщил о новой "дешайтанизации" Мариуполя
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Последние материалы
Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с РФ
Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине
Carlsberg планирует продать "Черноголовке" заводы и бренд "Балтика"
Глава Евросовета: рано или поздно понадобятся санкции против газа и нефти из РФ
Постпред США при ООН: исключить Россию из Совбеза невозможно
Рената Литвинова оказалась на больничной койке за границей
Кадыров сообщил о новой "дешайтанизации" Мариуполя
МИД Нидерландов заявил о запрете покидать страну 14 яхтам владельцев из РФ
МИД РФ: Москва разрабатывает контрсанкции против Запада
Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников