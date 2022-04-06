Инцидент с автомобилем, врезавшимся в ограду посольства РФ в Бухаресте утром 6 апреля, - это "фактически теракт", заявил российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.
"Сегодня рано утром произошёл фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания", — сказал глава дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".
Кузьмин назвал очень напряжённой складывающуюся в Бухаресте атмосферу и сообщил об угрозах, неоднократно поступавших в российское посольство.
"Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — "взорвать", "отомстить" и так далее", — заявил дипломат.
Утром в среду в ограду посольства РФ в Бухаресте врезался автомобиль, который после этого загорелся. Водитель машины погиб.
Следственный комитет РФ начал расследование по факту инцидента у посольства в Румынии. В СКР назвали произошедшее "спланированной акцией".
"Наезд не был случайным и являлся умышленной спланированной акцией против российского загранучреждения, при этом водитель машины перед гибелью что-то выкрикивал охране посольства", — говорится в сообщении ведомства.
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