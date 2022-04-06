Смертельный инцидент произошёл у посольства РФ в Румынии 6 апреля.
По информации источников румынского телеканала Digi24, утром в среду в ограду российского посольства в Бухаресте врезался автомобиль. После столкновения машина загорелась, её водитель скончался на месте происшествия.
Пожар возле посольства России в Бухаресте. Машина врезалась в забор и загорелась, водитель умер на месте. В результате инцидента движение в районе посольства оказалось заблокировано.
В настоящее время румынские правоохранители расследуют произошедшее у российского диппредставительства. Рассматриваются различные версии случившегося, в том числе ДТП и преднамеренный акт.
В сообщении отмечается, что врезавшаяся в ограду машина двигалась на большой скорости. Ей удалось преодолеть ограждения, установленные у посольства жандармами из-за протестов, связанных со спецоперацией РФ на Украине.
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