Автомобиль врезался в ограду посольства РФ в Румынии и загорелся

Смертельный инцидент произошёл у посольства РФ в Румынии 6 апреля.

По информации источников румынского телеканала Digi24, утром в среду в ограду российского посольства в Бухаресте врезался автомобиль. После столкновения машина загорелась, её водитель скончался на месте происшествия.

Пожар возле посольства России в Бухаресте. Машина врезалась в забор и загорелась, водитель умер на месте. В результате инцидента движение в районе посольства оказалось заблокировано.

В настоящее время румынские правоохранители расследуют произошедшее у российского диппредставительства. Рассматриваются различные версии случившегося, в том числе ДТП и преднамеренный акт.

В сообщении отмечается, что врезавшаяся в ограду машина двигалась на большой скорости. Ей удалось преодолеть ограждения, установленные у посольства жандармами из-за протестов, связанных со спецоперацией РФ на Украине.