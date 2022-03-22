Открытое горение на частной нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Как проинформировала пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", "на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации — "ИРБИС", произошло возгорание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчёты, которые локализовали распространение пожара. Жертв и пострадавших нет".
Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС по Нижегородской области в 9.34 во вторник, 22 марта. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Спустя некоторое время сообщалось о возгорании семи цистерн. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На место происшествия выехал заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников. В 11.12 местное МЧС доложило о локализации пожара.
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