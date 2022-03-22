EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

В Нижегородской области ликвидирован пожар на нефтебазе

Происшествия

Открытое горение на частной нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

В Нижегородской области ликвидирован пожар на нефтебазе

Как проинформировала пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", "на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации — "ИРБИС", произошло возгорание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчёты, которые локализовали распространение пожара. Жертв и пострадавших нет".

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС по Нижегородской области в 9.34 во вторник, 22 марта. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Спустя некоторое время сообщалось о возгорании семи цистерн. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На место происшествия выехал заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников. В 11.12 местное МЧС доложило о локализации пожара.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Людмила Черткова
Темы мчс пожар нижегородская область
Sberbank
Новости
Врач объяснила проблемы с кожей лица дефицитом витаминов
Сдавшийся украинский боец обратился к сослуживцам: "Киеву на нас наплевать"
В Японии не спешат полностью отказываться от сотрудничества с Россией
В Минтрансе заявили о потере РФ 78 самолётов из-за санкций
Встал вопрос об адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Историк Авдеев отреагировал на отказ РФ обсуждать с Японией договор по Курилам
Кибермошенники обещают россиянам установить сервисы для обхода ограничений РКН
Садальский о новом звании Баскова: "Ну, где просвещение и где Коля?"
В Нижегородской области ликвидирован пожар на нефтебазе
Хинштейн объяснил, будут ли наказывать россиян за использование VPN
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по южным Курилам Любовь Степушова Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Назван способ спасти российские активы от передачи Украине
Мир. Новости мира
Назван способ спасти российские активы от передачи Украине
Последние материалы
От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по южным Курилам
Сдавшийся украинский боец обратился к сослуживцам: "Киеву на нас наплевать"
В Японии не спешат полностью отказываться от сотрудничества с Россией
В Минтрансе заявили о потере РФ 78 самолётов из-за санкций
Горный курорт "Роза Хутор" поддержит маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд-2022"
Встал вопрос об адекватности Зеленского, заявили в ЛНР
Историк Авдеев отреагировал на отказ РФ обсуждать с Японией договор по Курилам
Кибермошенники обещают россиянам установить сервисы для обхода ограничений РКН
Садальский о новом звании Баскова: "Ну, где просвещение и где Коля?"
В Нижегородской области ликвидирован пожар на нефтебазе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников