Дело о похищении двумя женщинами инвалидов ради их пенсий завели в Приморье

В Приморье правоохранители возбудили уголовное дело по факту похищения супругов-инвалидов и их дочери.

По информации региональной прокуратуры, дело завели по статье УК РФ "Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений". В преступлении подозревают двух жительниц города Арсеньева.

"Установлено, что в марте 2018 года две жительницы г. Арсеньева похитили пожилого мужчину и его дочь и перевезли с применением насилия в квартиру одной из похитительниц, в которой уже находилась ранее похищенная ими супруга мужчины", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что женщины удерживали похищенных ими супругов и их ребёнка до мая 2020 года, чтобы получать их пенсии.

В настоящее время правоохранители задержали обеих подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Ход расследования возбужденного в отношении женщин уголовного дела взяла на контроль прокуратура города Арсеньева.

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